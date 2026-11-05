S&P 500-Papier Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Alexandria Real Estate Equities-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Alexandria Real Estate Equities-Papier letztlich bei 103.00 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert hätte, hätte er nun 97.087 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 46.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’466.02 USD wert. Mit einer Performance von -55.34 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Alexandria Real Estate Equities bezifferte sich zuletzt auf 7.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch