S&P 500-Papier Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alexandria Real Estate Equities-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das Alexandria Real Estate Equities-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 53.78 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investierten, hätten nun 1.859 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (45.08 USD), wäre die Investition nun 83.82 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16.18 Prozent verringert.

Alexandria Real Estate Equities wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.78 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch