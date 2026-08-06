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Alexandria Real Estate Equities Aktie 651794 / US0152711091

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Alexandria Real Estate Equities-Investition 06.08.2026 16:02:29

S&P 500-Papier Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Alexandria Real Estate Equities-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Alexandria Real Estate Equities
43.12 EUR 2.23%
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Alexandria Real Estate Equities-Papier statt. Zum Handelsende stand das Alexandria Real Estate Equities-Papier an diesem Tag bei 208.06 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.806 Alexandria Real Estate Equities-Anteilen. Die gehaltenen Alexandria Real Estate Equities-Papiere wären am 05.08.2026 240.80 USD wert, da der Schlussstand 50.10 USD betrug. Das entspricht einer Einbusse um 75.92 Prozent.

Zuletzt verbuchte Alexandria Real Estate Equities einen Börsenwert von 8.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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