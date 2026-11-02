S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Albemarle von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Albemarle-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Albemarle-Papier an diesem Tag 260.02 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Albemarle-Aktie investiert, befänden sich nun 38.459 Albemarle-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 91.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’499.73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 65.00 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Albemarle betrug jüngst 10.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch