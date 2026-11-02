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|Rentabler Albemarle-Einstieg?
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Albemarle von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Albemarle-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Albemarle-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Albemarle-Papier an diesem Tag 260.02 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Albemarle-Aktie investiert, befänden sich nun 38.459 Albemarle-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 91.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’499.73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 65.00 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Albemarle betrug jüngst 10.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Albemarle Corp.
Analysen zu Albemarle Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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