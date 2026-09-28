S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Albemarle von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Albemarle-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 172.40 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Albemarle-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.580 Albemarle-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 109.73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 63.65 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 36.35 Prozent vermindert.

Albemarle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch