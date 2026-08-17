S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Albemarle von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 17.08.2016 wurden Albemarle-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Albemarle-Anteile bei 80.55 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Albemarle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.241 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 169.03 USD, da sich der Wert eines Albemarle-Papiers am 14.08.2026 auf 136.15 USD belief. Mit einer Performance von +69.03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Albemarle war somit zuletzt am Markt 16.08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch