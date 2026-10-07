Alaska Air Group Aktie 904079 / US0116591092
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alaska Air Group von vor 10 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Alaska Air Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 07.10.2016 wurde das Alaska Air Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68.11 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Alaska Air Group-Aktie investiert hat, hat nun 1.468 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Alaska Air Group-Papiere wären am 06.10.2026 58.57 USD wert, da der Schlussstand 39.89 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 41.43 Prozent verkleinert.
Der Alaska Air Group-Wert an der Börse wurde auf 4.36 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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