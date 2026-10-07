S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alaska Air Group von vor 10 Jahren bedeutet

Am 07.10.2016 wurde das Alaska Air Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68.11 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Alaska Air Group-Aktie investiert hat, hat nun 1.468 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Alaska Air Group-Papiere wären am 06.10.2026 58.57 USD wert, da der Schlussstand 39.89 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 41.43 Prozent verkleinert.

Der Alaska Air Group-Wert an der Börse wurde auf 4.36 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch