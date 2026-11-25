|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative Alaska Air Group-Investition?
|
25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alaska Air Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Alaska Air Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 24.11.2021 wurde die Alaska Air Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Alaska Air Group-Aktie bei 52.91 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Alaska Air Group-Aktie investiert hat, hat nun 18.900 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 692.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36.65 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 30.73 Prozent verkleinert.
Alaska Air Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alaska Air Group Inc.
|
25.11.26
|S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alaska Air Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
18.11.26
|S&P 500-Wert Alaska Air Group-Aktie: Wäre eine Alaska Air Group-Anlage von vor 3 Jahren rentabel gewesen? (finanzen.ch)
|
17.11.26
|NYSE-Handel S&P 500 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
11.11.26
|S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alaska Air Group von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
04.11.26
|S&P 500-Wert Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alaska Air Group von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
02.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
02.11.26
|NYSE-Handel: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Alaska Air Group Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.