Am 24.11.2021 wurde die Alaska Air Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Alaska Air Group-Aktie bei 52.91 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Alaska Air Group-Aktie investiert hat, hat nun 18.900 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 692.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36.65 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 30.73 Prozent verkleinert.

Alaska Air Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch