S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alaska Air Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Alaska Air Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 57.84 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in Alaska Air Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17.289 Alaska Air Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 703.49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40.69 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 29.65 Prozent verringert.

Alle Alaska Air Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch