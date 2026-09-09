Alaska Air Group Aktie 904079 / US0116591092
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alaska Air Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Alaska Air Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Am 09.09.2016 wurden Alaska Air Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Alaska Air Group-Papiers betrug an diesem Tag 68.86 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 145.222 Alaska Air Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 40.74 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5’916.35 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 5’916.35 USD entspricht einer negativen Performance von 40.84 Prozent.
Der Börsenwert von Alaska Air Group belief sich zuletzt auf 4.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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