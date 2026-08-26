Alaska Air Group Aktie 904079 / US0116591092
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|Profitabler Alaska Air Group-Einstieg?
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Alaska Air Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alaska Air Group von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Alaska Air Group-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Alaska Air Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 41.82 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Alaska Air Group-Aktie investiert hat, hat nun 2.391 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Alaska Air Group-Papiere wären am 25.08.2026 103.61 USD wert, da der Schlussstand 43.33 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 3.61 Prozent.
Der Marktwert von Alaska Air Group betrug jüngst 4.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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