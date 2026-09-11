S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbnb von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Airbnb-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 147.33 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Airbnb-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.679 Airbnb-Aktien. Die gehaltenen Airbnb-Aktien wären am 10.09.2026 113.79 USD wert, da der Schlussstand 167.65 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 13.79 Prozent.

Jüngst verzeichnete Airbnb eine Marktkapitalisierung von 100.04 Mrd. USD. Die Airbnb-Aktie wurde am 10.12.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Airbnb-Anteilsschein bei 146.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch