S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbnb von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Airbnb-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 118.17 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Airbnb-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 84.624 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 170.13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’397.06 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 43.97 Prozent gesteigert.

Airbnb wurde jüngst mit einem Börsenwert von 103.70 Mrd. USD gelistet. Die Airbnb-Aktie ging am 10.12.2020 an die Börse NAS. Den ersten Handelstag begann das Airbnb-Papier bei 146.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch