S&P 500-Papier Air Products and Chemicals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Products and Chemicals von vor 5 Jahren verdient

Air Products and Chemicals-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 278.73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.359 Air Products and Chemicals-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.08.2026 110.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 308.18 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10.57 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Air Products and Chemicals bezifferte sich zuletzt auf 67.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch