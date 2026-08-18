Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier Air Products and Chemicals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Products and Chemicals-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Air Products and Chemicals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde die Air Products and Chemicals-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Air Products and Chemicals-Papier an diesem Tag bei 143.40 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Air Products and Chemicals-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.974 Air Products and Chemicals-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 300.86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’098.06 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’098.06 USD entspricht einer Performance von +109.81 Prozent.
Air Products and Chemicals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 68.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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