Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Products and Chemicals-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Air Products and Chemicals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Air Products and Chemicals-Papier statt. Der Schlusskurs der Air Products and Chemicals-Aktie betrug an diesem Tag 254.21 USD. Bei einem Air Products and Chemicals-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.934 Air Products and Chemicals-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 298.65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’174.82 USD wert. Damit wäre die Investition 17.48 Prozent mehr wert.
Air Products and Chemicals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 66.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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