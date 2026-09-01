Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Products and Chemicals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Air Products and Chemicals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden Air Products and Chemicals-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 298.02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.336 Air Products and Chemicals-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 309.46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103.84 USD wert. Damit wäre die Investition um 3.84 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Air Products and Chemicals einen Börsenwert von 68.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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