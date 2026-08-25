Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Products and Chemicals von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Air Products and Chemicals-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Air Products and Chemicals-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 294.17 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Air Products and Chemicals-Aktie investiert hat, hat nun 33.994 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 306.24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’410.31 USD wert. Damit wäre die Investition 4.10 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Air Products and Chemicals bezifferte sich zuletzt auf 68.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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