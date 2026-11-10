S&P 500-Papier Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Products and Chemicals von vor 10 Jahren eingebracht

Die Air Products and Chemicals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Air Products and Chemicals-Aktie betrug an diesem Tag 139.98 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Air Products and Chemicals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.144 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’222.32 USD, da sich der Wert eines Air Products and Chemicals-Anteils am 09.11.2026 auf 311.08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 122.23 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Air Products and Chemicals belief sich jüngst auf 67.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch