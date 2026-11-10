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|Lukratives Air Products and Chemicals-Investment?
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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Products and Chemicals von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Air Products and Chemicals-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Die Air Products and Chemicals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Air Products and Chemicals-Aktie betrug an diesem Tag 139.98 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Air Products and Chemicals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.144 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’222.32 USD, da sich der Wert eines Air Products and Chemicals-Anteils am 09.11.2026 auf 311.08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 122.23 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Air Products and Chemicals belief sich jüngst auf 67.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Air Products and Chemicals Inc.
Analysen zu Air Products and Chemicals Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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