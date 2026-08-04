S&P 500-Papier Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Products and Chemicals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 04.08.2023 wurde das Air Products and Chemicals-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 284.43 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35.158 Air Products and Chemicals-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’299.19 USD, da sich der Wert eines Air Products and Chemicals-Anteils am 03.08.2026 auf 292.94 USD belief. Damit wäre die Investition 2.99 Prozent mehr wert.

Am Markt war Air Products and Chemicals jüngst 65.75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch