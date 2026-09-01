Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sandoz124359842Amrize143013422Sika41879292Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Weltgrösster Juwelier Pandora setzt trotz Silberpreis-Rückgang auf Platin
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Suche...

Agilent Technologies Aktie 901692 / US00846U1016

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühes Investment 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Papier Agilent Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Agilent Technologies von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Agilent Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Agilent Technologies
122.14 CHF -0.64%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurde die Agilent Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 125.66 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilent Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 0.796 Agilent Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 153.56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122.20 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22.20 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Agilent Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 43.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Agilent Technologies Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten