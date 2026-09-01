Agilent Technologies Aktie 901692 / US00846U1016
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Agilent Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Agilent Technologies von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Agilent Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die Agilent Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 125.66 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilent Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 0.796 Agilent Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 153.56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122.20 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22.20 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Agilent Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 43.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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