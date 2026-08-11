S&P 500-Papier Agilent Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Agilent Technologies von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Agilent Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Agilent Technologies-Aktie bei 126.86 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Agilent Technologies-Aktie investierten, hätten nun 0.788 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117.23 USD, da sich der Wert eines Agilent Technologies-Papiers am 10.08.2026 auf 148.72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17.23 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Agilent Technologies belief sich zuletzt auf 41.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch