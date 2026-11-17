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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Agilent Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilent Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Agilent Technologies-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde die Agilent Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Agilent Technologies-Aktie bei 45.94 USD. Bei einem Agilent Technologies-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 217.675 Agilent Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Agilent Technologies-Papiers auf 172.92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37’640.40 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 276.40 Prozent.
Am Markt war Agilent Technologies jüngst 49.00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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