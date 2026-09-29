S&P 500-Papier Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilent Technologies von vor einem Jahr eingebracht

Am 29.09.2025 wurde die Agilent Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Agilent Technologies-Anteile bei 123.75 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilent Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8.081 Agilent Technologies-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’415.84 USD, da sich der Wert eines Agilent Technologies-Papiers am 28.09.2026 auf 175.21 USD belief. Mit einer Performance von +41.58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Agilent Technologies jüngst 48.62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch