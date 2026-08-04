S&P 500-Papier Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilent Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Agilent Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 114.84 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Agilent Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 87.078 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.08.2026 12’173.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 139.80 USD belief. Damit wäre die Investition um 21.73 Prozent gestiegen.

Am Markt war Agilent Technologies jüngst 39.13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch