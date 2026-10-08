Aflac Aktie 903835 / US0010551028
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aflac von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Aflac-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Aflac-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Aflac-Papier bei 77.60 USD. Bei einem Aflac-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.289 Aflac-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 145.28 USD, da sich der Wert eines Aflac-Anteils am 07.10.2026 auf 112.74 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45.28 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Aflac belief sich zuletzt auf 56.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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