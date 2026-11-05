S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aflac von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Aflac-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 82.23 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12.161 Aflac-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 125.30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’523.77 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 52.38 Prozent.

Jüngst verzeichnete Aflac eine Marktkapitalisierung von 62.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch