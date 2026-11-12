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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aflac von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Aflac-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Aflac-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aflac-Aktie bei 57.01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 175.408 Aflac-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (127.11 USD), wäre das Investment nun 22’296.09 USD wert. Mit einer Performance von +122.96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Aflac wurde jüngst mit einem Börsenwert von 62.61 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Aflac Inc
Analysen zu Aflac Inc
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