S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aflac von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Aflac-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 74.83 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Aflac-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 133.636 Anteilen. Die gehaltenen Aflac-Aktien wären am 09.09.2026 15’333.42 USD wert, da der Schlussstand 114.74 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 53.33 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Aflac belief sich jüngst auf 57.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch