Aflac Aktie 903835 / US0010551028
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Aflac-Investition?
|
10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aflac von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Aflac-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Das Aflac-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 74.83 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Aflac-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 133.636 Anteilen. Die gehaltenen Aflac-Aktien wären am 09.09.2026 15’333.42 USD wert, da der Schlussstand 114.74 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 53.33 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Aflac belief sich jüngst auf 57.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aflac Inc
Analysen zu Aflac Inc
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.