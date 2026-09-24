S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aflac von vor 10 Jahren eingefahren

Am 24.09.2016 wurde das Aflac-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27.495 Aflac-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 3’168.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115.23 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 216.83 Prozent.

Der Börsenwert von Aflac belief sich zuletzt auf 57.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch