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|Rentable Aflac-Investition?
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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aflac-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Aflac-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Aflac-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 105.70 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Aflac-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.946 Aflac-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Aflac-Papiers auf 121.75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115.18 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15.18 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Aflac einen Börsenwert von 61.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Aflac Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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