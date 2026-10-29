S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aflac-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Aflac-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 105.70 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Aflac-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.946 Aflac-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Aflac-Papiers auf 121.75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115.18 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15.18 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Aflac einen Börsenwert von 61.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch