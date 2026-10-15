Aflac Aktie 903835 / US0010551028
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aflac-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Aflac-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Aflac-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Aflac-Anteile an diesem Tag bei 55.55 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18.002 Aflac-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 118.21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’127.99 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’127.99 USD entspricht einer Performance von +112.80 Prozent.
Der Marktwert von Aflac betrug jüngst 58.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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