S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel Verlust hätte ein AES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das AES-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23.92 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 418.060 AES-Papiere. Die gehaltenen AES-Aktien wären am 18.09.2026 6’199.83 USD wert, da der Schlussstand 14.83 USD betrug. Damit wäre die Investition 38.00 Prozent weniger wert.

AES markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch