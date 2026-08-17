S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel Verlust hätte ein AES-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der AES-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18.05 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.540 AES-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 81.61 USD, da sich der Wert eines AES-Anteils am 14.08.2026 auf 14.73 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18.39 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von AES belief sich zuletzt auf 10.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch