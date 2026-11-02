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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AES von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren AES-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die AES-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die AES-Aktie bei 13.87 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die AES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 720.981 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2026 10’692.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.83 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 10’692.14 USD, was einer positiven Performance von 6.92 Prozent entspricht.
Alle AES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu AES Corp.
Analysen zu AES Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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