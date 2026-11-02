S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AES von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die AES-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die AES-Aktie bei 13.87 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die AES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 720.981 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2026 10’692.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.83 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 10’692.14 USD, was einer positiven Performance von 6.92 Prozent entspricht.

Alle AES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch