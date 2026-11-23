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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AES von vor 10 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AES-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurden AES-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das AES-Papier bei 11.34 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 881.834 AES-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 15.02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’245.15 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32.45 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von AES belief sich zuletzt auf 10.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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