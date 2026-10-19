AES Aktie 903613 / US00130H1059
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AES-Investment von vor 5 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die AES-Aktie gebracht.
Die AES-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24.15 USD. Bei einem AES-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.141 AES-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 61.90 USD, da sich der Wert einer AES-Aktie am 16.10.2026 auf 14.95 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 38.10 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von AES bezifferte sich zuletzt auf 10.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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