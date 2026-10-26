S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AES von vor 10 Jahren eingefahren

Am 26.10.2016 wurde die AES-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 12.00 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die AES-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 83.333 AES-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 15.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’250.00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25.00 Prozent gesteigert.

AES erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch