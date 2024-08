S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Die AES-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14.84 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AES-Aktie investiert, befänden sich nun 67.385 AES-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AES-Aktie auf 18.08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’218.33 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 21.83 Prozent gleich.

Insgesamt war AES zuletzt 12.83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

