S&P 500-Papier Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Advance Auto Parts von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurde das Advance Auto Parts-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 60.44 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Advance Auto Parts-Aktie investiert, befänden sich nun 1.655 Advance Auto Parts-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 44.18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73.10 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 26.90 Prozent vermindert.

Insgesamt war Advance Auto Parts zuletzt 2.67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch