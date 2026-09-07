Advance Auto Parts Aktie 1331600 / US00751Y1064
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Advance Auto Parts von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in Advance Auto Parts-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das Advance Auto Parts-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 60.44 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Advance Auto Parts-Aktie investiert, befänden sich nun 1.655 Advance Auto Parts-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 44.18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73.10 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 26.90 Prozent vermindert.
Insgesamt war Advance Auto Parts zuletzt 2.67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Advance Auto Parts Inc.
|
16:02
|S&P 500-Papier Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Advance Auto Parts von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Advance Auto Parts von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
24.08.26
|S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Advance Auto Parts-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schwächelt zum Start (finanzen.ch)
Analysen zu Advance Auto Parts Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.