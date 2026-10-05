S&P 500-Papier Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Advance Auto Parts von vor einem Jahr eingebracht

Am 05.10.2025 wurde die Advance Auto Parts-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Advance Auto Parts-Aktie letztlich bei 61.34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16.303 Advance Auto Parts-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (38.68 USD), wäre die Investition nun 630.58 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 36.94 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Advance Auto Parts belief sich zuletzt auf 2.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch