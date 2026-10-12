S&P 500-Papier Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Advance Auto Parts-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Advance Auto Parts-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 49.97 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Advance Auto Parts-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 200.120 Advance Auto Parts-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 42.30 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8’465.08 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.35 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Advance Auto Parts bezifferte sich zuletzt auf 2.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch