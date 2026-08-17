S&P 500-Papier Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Advance Auto Parts-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Advance Auto Parts-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Advance Auto Parts-Anteile bei 69.46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Advance Auto Parts-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.440 Advance Auto Parts-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Advance Auto Parts-Aktie auf 56.55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81.41 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 18.59 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Advance Auto Parts belief sich jüngst auf 3.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch