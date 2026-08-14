Accenture Aktie 10478724 / IE00B4BNMY34
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Accenture-Anlage?
|
14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Accenture-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Accenture-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Das Accenture-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 246.16 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Accenture-Papier investiert hätte, hätte er nun 40.624 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Accenture-Papiere wären am 13.08.2026 7’250.97 USD wert, da der Schlussstand 178.49 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27.49 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Accenture einen Börsenwert von 110.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Accenture plc
|
16:02
|S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Accenture-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accenture von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.07.26
|S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Accenture-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
29.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 notiert am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
24.07.26
|S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accenture von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Accenture plc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schliesst mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.