S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Accenture-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das Accenture-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 246.16 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Accenture-Papier investiert hätte, hätte er nun 40.624 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Accenture-Papiere wären am 13.08.2026 7’250.97 USD wert, da der Schlussstand 178.49 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27.49 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Accenture einen Börsenwert von 110.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch