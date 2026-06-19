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Accenture Aktie 10478724 / IE00B4BNMY34

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Hochrechnung 19.06.2026 16:02:28

S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Accenture von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Accenture-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Accenture
105.30 CHF 0.10%
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Am 18.06.2025 wurden Accenture-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 306.38 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Accenture-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.326 Accenture-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Accenture-Aktie auf 127.98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41.77 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 58.23 Prozent.

Zuletzt verbuchte Accenture einen Börsenwert von 95.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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