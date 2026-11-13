S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Accenture-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Accenture-Aktie statt. Der Schlusskurs des Accenture-Papiers betrug an diesem Tag 315.63 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.317 Accenture-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Accenture-Aktie auf 249.95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79.19 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 20.81 Prozent.

Jüngst verzeichnete Accenture eine Marktkapitalisierung von 149.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch