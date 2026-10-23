S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accenture von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurde das Accenture-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 353.79 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Accenture-Aktie investierten, hätten nun 0.283 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Accenture-Aktien wären am 22.10.2026 73.13 USD wert, da der Schlussstand 258.74 USD betrug. Mit einer Performance von -26.87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Accenture-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 141.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch