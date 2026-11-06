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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Accenture-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Accenture-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Die Accenture-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 241.34 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Accenture-Aktie investiert, befänden sich nun 41.435 Accenture-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’986.99 USD, da sich der Wert eines Accenture-Anteils am 05.11.2026 auf 265.16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +9.87 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Accenture bezifferte sich zuletzt auf 155.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Accenture am 06.11.2026
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