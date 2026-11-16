S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem AbbVie-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 232.36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 43.037 AbbVie-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 12’697.11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 295.03 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 26.97 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von AbbVie belief sich zuletzt auf 520.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch