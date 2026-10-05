AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AbbVie-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in AbbVie-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 05.10.2021 wurden AbbVie-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen AbbVie-Anteile an diesem Tag bei 109.51 USD. Bei einem AbbVie-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 91.316 AbbVie-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 262.82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23’999.63 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 140.00 Prozent zugenommen.
Der AbbVie-Wert an der Börse wurde auf 464.89 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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